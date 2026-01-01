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    Trockensauger T 11/1 Classic | Kärcher

    Grauer Kärcher Staubsauger mit langem Saugrohr und Bodendüse, auf Rollen stehend.

    Trockensauger

    T 11/1 Classic

    Bestellnummer: 1.527-197.0