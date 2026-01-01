Trockensauger T 11/1 Classic | Kärcher

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Trockensauger
Zubehör, Reinigungsmittel und Bedienungsanleitungen sind weiterhin erhältlich.
Bestellnummer: 1.527-197.0
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