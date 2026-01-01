Trockensauger T 15/1 Adv HEPA | Kärcher

Der Trockensauger T 15/1 Adv HEPA zeichnet sich durch erstklassige Saugleistung, ultraleisen Betrieb, Robustheit, beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie umfassendes Zubehör aus. Durch den HEPA-14-Filter ist die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen garantiert. Seine Robustheit wird unter anderem beim Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und den großen Laufrädern deutlich. Durch die Produktion aus 45 Prozent Rezyklat¹⁾ werden schon zu Beginn Ressourcen geschont. Da der 15/1 Adv HEPA bei hoher Saugleistung mit nur 52 dB(A) ultraleise arbeitet, eignet er sich bestens für Daytime Cleaning und lärmsensible Orte. Er ist kompakt, kippsicher und wendig und hat ein Behältervolumen von 15 Litern. Mit dem klappbaren Tragegriff kann der Sauger ergonomisch und körpernah transportiert werden. Die Fugendüse und Polsterdüse werden mitgeliefert und können stets griffbereit am Sauger verstaut werden. Im Lieferumfang des T 15/1 Adv HEPA ist ein besonders umfangreiches Zubehör enthalten: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr aus Aluminium, umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse und HEPA-14-Filter.

Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie. Verwendung von Rezyklat senkt die CO₂-Emissionen. Hochwirksamer HEPA-14-Filter Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %. Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A) Perfekt für Daytime Cleaning. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden. Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden. Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff. Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht. Steckbares Netzkabel Simpler, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse. Reinigungsvorgang kann nahtlos fortgesetzt werden. Spart unnötige und hohe Servicekosten. Manuelle Kabelaufwicklung Einfaches Aufrollen des Netzkabels im Handumdrehen. Spart Zeit: Aufwicklung des Kabels in wenigen Sekunden. Das Netzkabel verdreht sich nicht und ist stets aufgerollt. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport möglich. Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen. Anwenderfreundliches Bedienkonzept Große Taste zum Ein- und Ausschalten. Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand. Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen. Umfangreiches Zubehör Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse. Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies. Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium. Integrierte Zubehöraufbewahrung Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf. Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit. Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.