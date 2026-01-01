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    Trockensauger T 15/1 Adv HEPA | Kärcher

    Kärcher Nass-/Trockensauger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und zwei Düsenaufsätzen auf weißem Hintergrund.

    Trockensauger

    T 15/1 Adv HEPA

    Bestellnummer: 1.355-307.0

    • 15-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, ultraleise (52 dB[A]), ergonomisches Design
    • HEPA-14-Filter (99,995 % Filtrationsgrad), 12 m steckbares Netzkabel
    • Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Alu-Teleskopsaugrohr, HEPA-14-Filter, Fugendüse
    ¹⁾
    Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.