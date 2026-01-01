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    Trockensauger T 15/1 Adv | Kärcher

    Kärcher Nass-/Trockensauger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und zwei Düsenaufsätzen auf weißem Hintergrund.

    Trockensauger

    T 15/1 Adv

    Bestellnummer: 1.355-304.0

    • 15-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, ultraleise (52 dB[A]), ergonomisches Design
    • 12 m steckbares Netzkabel, Tragegriff klappbar, integrierte Zubehöraufbewahrung
    • Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Alu-Teleskopsaugrohr, Fugendüse, Polsterdüse
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    Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.