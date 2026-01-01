Akkusauger T 15/1 Bp Adv HEPA | Kärcher

Der robuste und kippsichere Akku-Trockensauger T 15/1 Bp Adv HEPA punktet mit ausgezeichneter Saugleistung, Nachhaltigkeit und erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mithilfe des HEPA-14-Filters erfüllt er auch in hygienisch sensiblen Bereichen höchste Sicherheitsstandards, und die starken Kärcher Battery Power+-Akkus (36 V) garantieren hervorragende Reinigungsergebnisse. Dabei arbeitet der Sauger mit nur 57 dB(A) relativ leise, sodass er auch in lärmsensiblen Orten eingesetzt werden kann. Dank der Produktion zu 45 Prozent aus Rezyklat¹⁾ werden Ressourcen geschont. Der T 15/1 Bp Adv HEPA hat ein Behältervolumen von 15 Litern, ist kompakt und wendig. Er ermöglicht einen ergonomischen, körpernahen Transport und ist mit einem Tragegriff mit Klappfunktion ausgestattet. Die mitgelieferte Fugen- und Polsterdüse können griffbereit direkt am Sauger verstaut werden. Der Lieferumfang enthält viel Zubehör: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, verstellbares Teleskopsaugrohr (Aluminium), umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, HEPA-14-Filter. Der Akku und das Schnellladegerät sind separat zu bestellen.

Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie. Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat. Hochwirksamer HEPA-14-Filter Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %. eco!efficiency-Modus Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs. Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung. Verlängert die Akkulaufzeit. Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden. Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff. Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht. Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A) Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden. Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus. Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku. Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus. Anwenderfreundliches Bedienkonzept 2 große Tasten: An-/Ausschalter und eco!efficiency-Modus. Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand. Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport möglich. Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen. Umfangreiches Zubehör Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse. Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies. Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium. Integrierte Zubehöraufbewahrung Gerätekopf bietet Stauraum für Fugendüse und Polsterdüse. Zubehör ist platzsparend und stets griffbereit aufbewahrt. Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.