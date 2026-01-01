Trockensauger T 7/1 Classic Adv | Kärcher

Der kompakte Trockensauger T 7/1 Classic Adv arbeitet mit 62 dB(A) ausgesprochen leise und ist durch seine ausgezeichnete Saugleistung bestens für Teppich- und Hartflächen geeignet. Dank seines geringen Gewichts und seines ergonomischen Tragegriffs kann er problemlos auch über Treppen und Absätze einhändig transportiert werden. Das mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ausgestattete Fahrwerk sorgt für gute Nachlaufeigenschaften, und der handlich geformte Krümmer ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten auch bei langen Einsätzen. Der 7-Liter-Behälter wird durch eine umlaufende Stoßkante geschützt, wodurch Beschädigungen an Wänden, Möbeln und dem Behälter selbst vermieden werden. Das steckbare Netzkabel des T 7/1 Classic Adv ist 7,5 Meter lang und kann vom Anwender bei Bedarf im Handumdrehen selbst ausgetauscht werden. Die Ausstattung umfasst serienmäßig auch eine Vliesfiltertüte.

Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen. Geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen im Vergleich zum Wettbewerb. Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Hervorragende Saugleistung Professional-Qualität. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Steckbares Netzkabel Einfacher, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse. Reinigungsvorgang kann unterbrechungsfrei fortgesetzt werden. Keine unnötigen und hohen Servicekosten. Kabelhaken Einfache Aufbewahrung des Netzkabels. Sichere Befestigung des Kabels während des Transports. Permanent-Hauptfilterkorb Aus strapazierfähigem Vlies. Nachhaltig: kann bei 30 °C von Hand gewaschen werden. Robuster Bumper Bewahrt Möbel, Wände und Gerät vor Beschädigungen. Geringes Arbeitsgeräusch von nur 62 dB(A) Schonend für den Anwender bei Arbeitseinsätzen. Auch für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht. Ermöglicht auch sogenanntes Daytime Cleaning.