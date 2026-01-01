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    Akkusauger T 9/1 Bp | Kärcher

    Kärcher Staubsauger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und schwarzem Saugrohr auf weißem Hintergrund.

    Akkusauger

    T 9/1 Bp

    Bestellnummer: 1.528-133.0