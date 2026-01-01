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    Tank ErgoHandle TriJet 144,5 cm D 23 mm | Kärcher

    Teleskopstange mit grünem Griff und grauem Rohr, vor weißem Hintergrund.

    Tank ErgoHandle TriJet 144,5 cm D 23 mm

    Bestellnummer: 9.212-143.0

    • Drehbare Handgriffe für gelenkschonende Bedienung, patentierter Halter
    • 144,5 cm, 23 mm Durchmesser
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