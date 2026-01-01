Tank ErgoHandle TriJet 144,5 cm D 23 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-143.0
Stielart
Starr
Stiellänge (mm)
1445
Stieldurchmesser (mm)
23
Tankinhalt (ml)
500
Menge (Stück)
1
Verpackungsgewicht (kg)
0.7
Länge (mm)
1445
Abmessungen, verpackt (mm)
1445 x 145 x 90
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete