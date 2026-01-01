TankPro Reiniger, alkalisch RM 875 | Kärcher

Alkalischer (ph 13) und schaumreduzierter TankPro Reiniger RM 875 von Kärcher zur Verwendung mit manuellen Sprühgeräten, Hochdruckreinigern und in Reinigungsstationen zur Tankinnenreinigung in der Logistik-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Das leistungsstarke Reinigungsmittel entfernt kraftvoll und effektiv Lebensmittelreste wie Zucker, Eigelb, Öle, Fette oder Schokolade – dank Korrosionsinhibitoren besonders materialschonend auch von Oberflächen aus Edelstahl und Aluminium. Frei von Duft- und Farbstoffen und in der Anwendung bis zu 90 °C temperaturstabil ist der TankPro Reiniger RM 875 damit die ideale Wahl zur gründlichen Innen- und Außenreinigung von Tankwagen, Silobehältern und ISO-Containern und eignet sich auch zum Einsatz auf Oberflächen mit Lebensmittelkontakt.