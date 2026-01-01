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    TankPro Reiniger, alkalisch RM 875 | Kärcher

    Kärcher Kanister mit RM 875 Reinigungsmittel, beige Flüssigkeit, Etikett mit Produktinformationen und Abbildungen.

    TankPro Reiniger, alkalisch RM 875

    Bestellnummer: 6.295-919.0

    Alkalischer Tankinnenreiniger zur gründlichen Entfernung starker Öl- und Fettverschmutzungen in Tanks, Silos, Containern und darüber hinaus. Schaumreduziert, kraftvoll und materialschonend.
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