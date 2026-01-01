TankPro Reiniger, sauer RM 870 | Kärcher

Saurer (ph 0) und schaumreduzierter TankPro Reiniger RM 870 von Kärcher zur Verwendung mit manuellen Sprühgeräten, Hochdruckreinigern und in Reinigungsstationen zur Tankinnenreinigung in der Logistik-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Das leistungsstarke Reinigungsmittel entfernt kraftvoll und effektiv mineralische Verschmutzungen wie Kalk, Zement, Rost und Salze – dank Korrosionsinhibitoren besonders materialschonend auch von Oberflächen aus Edelstahl und Aluminium. Frei von Duft- und Farbstoffen und in der Anwendung bis zu 80 °C temperaturstabil ist der TankPro Reiniger RM 870 damit die ideale Wahl zur gründlichen Innen- und Außenreinigung von Tankwagen, Silobehältern und ISO-Containern und eignet sich auch zum Einsatz auf Oberflächen mit Lebensmittelkontakt.