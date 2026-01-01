TankPro Reiniger, sauer RM 870 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-916.0Saurer Tankinnenreiniger zur Innen- und Außenreinigung von Tanks, Silos und Containern. Entfernt materialschonend auch starke Kalkablagerungen, Rost sowie Baustoff- und Lebensmittelreste.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
26.2
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete