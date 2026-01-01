10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    TankPro Reiniger, sauer RM 870 | Kärcher

    Kärcher RM 870 Reinigungsmittelkanister, weiß, mit Etikett und Produktinformationen.

    TankPro Reiniger, sauer RM 870

    Bestellnummer: 6.295-916.0

    Saurer Tankinnenreiniger zur Innen- und Außenreinigung von Tanks, Silos und Containern. Entfernt materialschonend auch starke Kalkablagerungen, Rost sowie Baustoff- und Lebensmittelreste.
    Angebot anfordern