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    Nutzfahrzeugwaschanlage TB 42 | Kärcher

    Schwarzer Mercedes-LKW in einer automatischen Waschanlage, umgeben von rotierenden Bürsten.

    Nutzfahrzeugwaschanlage

    TB 42

    Bestellnummer: 1.534-051.0