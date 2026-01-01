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    Nutzfahrzeugwaschanlage TB 46 | Kärcher

    Schwarzer Mercedes-LKW in einer automatischen Waschanlage, umgeben von rotierenden Bürsten.

    Nutzfahrzeugwaschanlage

    TB 46

    Bestellnummer: 1.534-052.0