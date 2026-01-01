Nutzfahrzeugwaschanlage TB | Kärcher

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Nutzfahrzeugwaschanlage
Bestellnummer: 1.534-052.2
Waschplatzbedarf (mm)
2800 x 4800 x 5990
Waschhöhe (mm)
3600 / 4250 / 4600 / 5050
Anlagenhöhe (mm)
4539 / 5189 / 5539 / 5989
Anlagenhöhe mit Spritzschutz (mm)
4597 / 5247 / 5597 / 6047
Anlagenbreite mit Spritzschutz (mm)
5000
Anlagenbreite mit rotierenden Seitenbürsten (mm)
4830
Frischwasseranschluss Volumen (l/min)
100
Frischwasseranschluss Druck (bar)
4 6
Leistungsaufnahme (kW)
5.3
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Software Updates verfügbar bis
2031-01-01
Ausrüstung
Anwendungsgebiete