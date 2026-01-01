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    Nutzfahrzeugwaschanlage TB | Kärcher

    Schwarzer Mercedes-LKW in einer automatischen Waschanlage, umgeben von rotierenden Bürsten.

    Nutzfahrzeugwaschanlage

    TB

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.534-052.2

    • Flexible Anpassung an jeden Standort
    • Vier anpassbare Waschhöhen, feuerverzinkter Stahlbau
    • Langlebiges Bürstensystem, patentierte Seitenbürstenlagerung
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