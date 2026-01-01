Nutzfahrzeugwaschanlage TB | Kärcher

Die Nutzfahrzeug-Waschanlage überzeugt durch höchste Zuverlässigkeit, Flexibilität und optimale Reinigungsergebnisse – und das bei minimalem Wartungsaufwand. Sie ist für unterschiedlichste Standorte geeignet und passt sich individuell den Gegebenheiten vor Ort an. Vier wählbare Waschhöhen, die sich in 100-mm-Schritten um bis zu 300 Millimeter reduzieren lassen, sowie eine anpassbare Anlagenbreite (je Seite um 100 mm verringert) ermöglichen eine exakte Konfiguration je nach Fahrzeugtyp und Platzverhältnissen. Auch Fahrzeuge mit konvexen Konturen werden dank leistungsstarker Hochdruck-Spinner gründlich gereinigt. Die robuste Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Riemen- und Direktantriebe gewährleisten einen wartungsarmen Betrieb ohne Schmieraufwand. Die Anlage ist somit die ideale Lösung für Speditionen, Busbetriebe und alle, die auf eine effiziente und anpassungsfähige Nutzfahrzeugreinigung setzen.

Patentierte Seitenbürstenlagerung Bürsten können sich ungehindert in alle Richtungen bewegen. Kein Verbiegen der Wellen. Anpressdruck wird individuell an das Fahrzeug angepasst für ein optimales Waschergebnis. Steuerung mit integriertem Touchscreen Flexible Gestaltung aller Parameter. Individuelle Adaption an jeden Fuhrpark. Flexible Anpassung an jeden Standort Vier verschiedene Waschhöhen, die bis zu 300 mm verringert werden können, in Schritten von jeweils 100 mm. Anlagenbreite kann um 100 mm auf jeder Seite verringert werden.