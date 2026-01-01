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    Teleskopsaugrohr, T, DN 32, Länge 595 - 995 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: BV 5/1, T 15/1 | Kärcher

    Verchromtes Teleskoprohr mit schwarzem Verstellmechanismus, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Teleskopsaugrohr, T, DN 32, Länge 595 - 995 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: BV 5/1, T 15/1

    Bestellnummer: 6.903-524.0

    Praktisches Teleskopsaugrohr aus verchromtem Stahl für Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 32 und Länge 595–995 mm.
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