Teleskopsaugrohr, T, DN 32, Länge 595 - 995 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: BV 5/1, T 15/1 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.903-524.0Praktisches Teleskopsaugrohr aus verchromtem Stahl für Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 32 und Länge 595–995 mm.
Standardnennweite ( )
32
Menge (Stück)
1
Material
Stahl, verchromt
Länge (mm)
595 - 995
Farbe
Silber
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
595 x 45 x 38