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    Teleskopstange 2 x 200 cm | Kärcher

    Teleskopstange mit türkisfarbenen Griffen und Gewinde, vor weißem Hintergrund.

    Teleskopstange 2 x 200 cm

    Bestellnummer: 3.345-085.0

    Kärcher Teleskopstange, 2 × 200 cm lang. Für sicheres Arbeiten direkt vom Boden aus, ohne den Einsatz einer Leiter.
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