Teleskopstange 2 x 200 cm | Kärcher

Unsere 2 × 200 Zentimeter lange Teleskopstange für sichere Reinigungseinsätze direkt vom Boden aus. Ihre Länge macht eine Leiter überflüssig, ein speziell eingepasster Gleitstein verhindert zuverlässig ein Verdrehen der Stange, Sicherheitskonus und Klemmschutz sorgen für ein sicheres Handling. Die sorgfältig verarbeitete, sehr stabile Teleskopstange ist aus hochwertigem Aluminium und Kunststoff gefertigt.