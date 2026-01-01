Teleskopstange 3 x 200 cm | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 3.345-629.0Kärcher Teleskopstange, 3 × 200 cm lang. Für sicheres Arbeiten in größeren Höhen direkt vom Boden aus, ohne den Einsatz einer Leiter.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
1.4
Verpackungsgewicht (kg)
1.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
6000 x 21 x 21
Abmessungen, verpackt (mm)
2210 x 21 x 21
Ausrüstung
Anwendungsgebiete