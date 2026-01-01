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    Teleskopstange 3 x 200 cm | Kärcher

    Teleskopstange mit drei grünen Griffen, silberfarben, auf weißem Hintergrund.

    Teleskopstange 3 x 200 cm

    Bestellnummer: 3.345-629.0

    Kärcher Teleskopstange, 3 × 200 cm lang. Für sicheres Arbeiten in größeren Höhen direkt vom Boden aus, ohne den Einsatz einer Leiter.
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