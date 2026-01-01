Teleskopstange 3 x 300 cm | Kärcher

Unsere 3 × 300 Zentimeter lange Teleskopstange ermöglicht sichere Reinigungseinsätze in großen Höhen direkt vom Boden aus. Ihre besondere Länge macht eine Leiter oder andere Hilfsmittel überflüssig, ein speziell eingepasster Gleitstein verhindert zuverlässig ein Verdrehen der Stange, Sicherheitskonus und Klemmschutz sorgen für ein sicheres Handling. Die sorgfältig verarbeitete, sehr stabile Teleskopstange ist aus hochwertigem Aluminium und Kunststoff gefertigt.