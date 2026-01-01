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    Teleskopstange MultiLink 2 x 200 cm | Kärcher

    Teleskopstange mit blauem Griff und grauem Anschlussstück, vertikal positioniert auf weißem Hintergrund.

    Teleskopstange MultiLink 2 x 200 cm

    Bestellnummer: 9.212-319.0

    Teleskopstange aus Aluminium mit D21mm und MultiLink Adapter - 2-teilig.
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