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    Teleskopstange MultiLink 3 x 150 cm | Kärcher

    Grauer Teleskopstiel mit türkisfarbenen Griffen und einem Etikett in der Mitte.

    Teleskopstange MultiLink 3 x 150 cm

    Bestellnummer: 9.212-320.0

    Teleskopstange aus Aluminium mit D21mm und MultiLink Adapter - 3-teilig.
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