Teleskopstange MultiLink 3 x 200 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-321.0Teleskopstange aus Aluminium mit D21mm und MultiLink Adapter - 3-teilig.
Stiellänge (mm)
6000
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
1.4
Verpackungsgewicht (kg)
1.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
6000 x 21 x 6000
Abmessungen, verpackt (mm)
6000 x 21 x 6000
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete