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    Teleskopstange TL 10 C | Kärcher

    Langer schwarzer Teleskopstab mit gelben und grauen Verschlüssen, auf weißem Hintergrund.

    Teleskopstange TL 10 C

    Bestellnummer: 4.762-612.0

    Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.