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    Teleskopstange TL 14 C | Kärcher

    Kärcher Teleskopstange mit gelben Clips, ausgezogen, auf weißem Hintergrund.

    Teleskopstange TL 14 C

    Bestellnummer: 4.762-613.0

    Maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht: Teleskopstange TL 14 C aus Carbonfaser. Enorme Reichweite von 14 m, multifunktional einsetzbar und dank Schnellverschlüssen einfach zu handhaben.