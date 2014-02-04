Teleskopstange TL 14 C | Kärcher

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Bestellnummer: 4.762-613.0Maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht: Teleskopstange TL 14 C aus Carbonfaser. Enorme Reichweite von 14 m, multifunktional einsetzbar und dank Schnellverschlüssen einfach zu handhaben.
Länge des Teleskopstiels (m)
2.4 - 14
Zulauftemperatur (°C)
max. 60
Material
Carbon
Elemente
10
Anschlussgewinde
M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.2
Lieferumfang
Anwendungsgebiete