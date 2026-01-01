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    Teleskopstange TL 7 F | Kärcher

    Teleskopstange mit gelben Verschlüssen, ausgezogen, auf weißem Hintergrund.

    Teleskopstange TL 7 F

    Bestellnummer: 4.762-609.0

    Teleskopstange TL 7 F mit bis zu 7 m Reichweite aus robuster und leichter Glasfaser. Mit praktischen Schnellverschlüssen für einfaches Ein- und Ausfahren.