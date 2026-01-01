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    Teleskopstange TL 7 H | Kärcher

    Teleskopstange mit gelben Verschlüssen, ausgezogen, auf weißem Hintergrund.

    Teleskopstange TL 7 H

    Bestellnummer: 4.762-610.0

    Multifunktionale Hybrid-Teleskopstange TL 7 H aus einer gleichzeitig steifen wie leichten Carbon-Glasfaser-Mischung. Dank Schnellverschlüssen einfach teleskopierbar. Reichweite bis zu 7 m.