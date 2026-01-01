Teleskopstiel ErgoHandle 106-184 cm D 23 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-144.0
Material
Aluminium / PP / Gummi
Stielart
Starr
Stiellänge (mm)
1840
Stieldurchmesser (mm)
23
Menge (Stück)
1
Verpackungsgewicht (kg)
0.5
Länge (mm)
1840
Abmessungen, verpackt (mm)
1840
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete