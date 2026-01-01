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    Teleskopstiel ErgoHandle 106-184 cm D 23 mm | Kärcher

    Grauer und türkisfarbener Teleskopstiel auf weißem Hintergrund.

    Teleskopstiel ErgoHandle 106-184 cm D 23 mm

    Bestellnummer: 9.212-144.0

    • Drehbare Handgriffe für gelenkschonende Bedienung, patentierter Halter
    • 106–184 cm, 23 mm Durchmesser
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