Teleskopstiel mini 56-93 cm D 23 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-352.0
Stielart
Teleskop
Stiellänge (mm)
930
Stieldurchmesser (mm)
23
Menge (Stück)
1
Verpackungsgewicht (kg)
0.3
Länge (mm)
26
Abmessungen, verpackt (mm)
26 x 26 x 930
Anwendungsgebiete