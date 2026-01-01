Teleskopstiel mini 56-93 cm D 23 mm | Kärcher

Robuster Teleskopstiel Mini mit Loch und ergonomischem, rutschsicherem Griff, der einerseits sehr komfortabel in der Hand liegt und andererseits dank der optimierten Gummimischung auch beim Anlehnen des Stiels an eine Wand ein Abrutschen verhindert. Der Teleskopstiel aus hochwertigem Aluminium ist auf Längen zwischen 56 und 93 cm ausziehbar, sein Innendurchmesser beträgt 23 mm, sein Außendurchmeser 26 mm.