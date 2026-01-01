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    Teleskopstiel mini 56-93 cm D 23 mm | Kärcher

    Zwei silberne Teleskopstangen mit türkisfarbenen Griffen und Verbindungsstücken auf weißem Hintergrund.

    Teleskopstiel mini 56-93 cm D 23 mm

    Bestellnummer: 6.999-352.0

    • Höhenverstellbarer Aluminiumstiel, ergonomische, rutschfeste Griffe und Knauf
    • 56–93 cm, 23 mm Durchmesser
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