Teppichkehrsaugmaschinen | Kärcher

Effiziente Teppichkehrsaugmaschine Teppichkehrsaugmaschinen von Kärcher verbinden die gründliche Reinigungskraft eines Teppichbürstsaugers mit einer sehr großen Flächenleistung auf unverstellten Flächen. Ob in Bürogebäuden, Hotels, Konferenzgebäuden, auf Flughäfen oder Tennisplätzen, in Kinos oder Kasinos: Teppichkehrsaugmaschinen von Kärcher für hervorragende Ergebnisse bei der Teppichreinigung.