TL Hochdruckschlauch 7 m | Kärcher

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Bestellnummer: 6.392-978.0Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 7. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.
Länge des Teleskopstiels (m)
8.5
Zulauftemperatur (°C)
max. 155
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.6