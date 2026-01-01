TL Niederdruckadapter | Kärcher

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Bestellnummer: 4.580-097.0TL Niederdruckadapter bestehend aus einem Kugelhahn zur werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell für Einsätze mit rotierenden Hochdruckbürsten geeignet.
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Anschlussgewinde
M 22
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Anwendungsgebiete