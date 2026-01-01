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    TL Niederdruckadapter | Kärcher

    Graues Kärcher Wasserfiltergehäuse mit gelbem Drehknopf und zwei Messinganschlüssen.

    TL Niederdruckadapter

    Bestellnummer: 4.580-097.0

    TL Niederdruckadapter bestehend aus einem Kugelhahn zur werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell für Einsätze mit rotierenden Hochdruckbürsten geeignet.