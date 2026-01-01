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    Trolley Classic II | Kärcher

    Reinigungswagen mit mehreren Eimern, darunter ein roter und ein blauer Eimer, sowie einem Mopp-Presseaufsatz auf Rollen.

    Trolley Classic II

    Bestellnummer: 6.999-217.0

    • Doppeleimersystem mit 2 × 15-l-Eimern
    • Kompakte Variante mit integriertem Müllmodul
    • 2 × 6-l-Eimer