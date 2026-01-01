Trolley Classic II | Kärcher

Ermüdungsfreies Arbeiten mit dem Trolley Classic II. Ausgerüstet mit einer sehr robusten und gleichzeitig ergonomischen Mopppresse, ist der wirtschaftliche Reinigungswagen ideal zur täglichen Unterhaltsreinigung geeignet. Dazu gehören jeweils 2 farbcodierte 6- und 15-Liter-Eimer sowie ein großzügiges Müllentsorgungsmodul, um angefallenen Müll fix zu beseitigen. Vier drehbare Räder sorgen für einfaches Handling, der lackierte Stahlrahmen für eine lange Lebensdauer.

Hohe Qualität Hochwertige Materialien und sehr robuste, leichte Bauweise. Beste Ergonomie Effizienter, rückenschonender Auswringmechanismus. Einfache Manövrierbarkeit Vier drehbare Räder ermöglichen einfaches Manövrieren auf engstem Raum.