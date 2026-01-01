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    Trolley Classic IV | Kärcher

    Reinigungswagen mit farbigen Eimern und Wischmophalter, auf Rollen, für professionelle Reinigung.

    Trolley Classic IV

    Bestellnummer: 6.999-219.0

    • Doppeleimersystem mit 2 × 15-l-Eimern
    • Kompakte Variante mit erweitertem Stauraum
    • 4 × 6-l-Eimer
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