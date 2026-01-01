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    Trolley Classic Leinen 200 L | Kärcher

    Grauer Wäschewagen mit weißem Metallrahmen und vier Rollen, seitliche Griffe und Klappmechanismus.

    Trolley Classic Leinen 200 L

    Bestellnummer: 9.212-025.0

    • Gute Verstaubarkeit und hohe Robustheit, Reißverschluss zum Entnehmen von Inhalt
    • Große Variante
    • 4 × Lenkrollen mit 80 mm Durchmesser u. Stoßschutz, 200-l-Sack u. Reißverschluss