Trolley Classic Leinen 200 L | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-025.0
Müllentsorgungskapazität (l)
200
Material
Stahl, verchromt
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
7.8
Verpackungsgewicht (kg)
9.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
885 x 540 x 940
Abmessungen, verpackt (mm)
885 x 540 x 940