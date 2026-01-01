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    Trolley Hotel Classic I | Kärcher

    Grauer Kärcher Servierwagen mit drei Holzablagen und Rollen, seitlich geöffnet.

    Trolley Hotel Classic I

    Bestellnummer: 6.999-221.0

    • 12–15 Räume
    • Mittlere Variante mit klappbarem Müllmodul 125 l
    • 5 × drehbare Räder mit 125 mm Durchmesser