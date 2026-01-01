Trolley Hotel Classic II | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-222.0
Müllentsorgungskapazität (l)
120
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
37.5
Verpackungsgewicht (kg)
39.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1270 x 530 x 1280
Abmessungen, verpackt (mm)
1270 x 530 x 1280