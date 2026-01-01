Trolley Hotel Classic II | Kärcher

Ideal zur Reinigung und Versorgung von 15 bis zu 18 Zimmern eignet sich der Trolley Hotel Classic II. Mit 3 Holzfächern zur mühelosen Mitnahme und den einfachen Zugriff auf Reinigungsutensilien und Materialien sowie einem hochklappbaren 120-Liter-Müllsackhalter ist der robuste Hotelwagen sehr einfach und zugleich rückenschonend zu nutzen. Dazu ermöglichen 5 drehbare, 125 Millimeter große Räder einfaches Manövrieren – auch auf engstem Raum. Konstruiert aus rostfreien Materialien mit glatten Oberflächen überzeugt er darüber hinaus mit einer langen Lebensdauer und bei Bedarf einfacher Eigenreinigung.

Beste Ergonomie Sehr einfach und rückenschonend im Stehen bedienbar. Komfortabler Zugriff auf Müllbeutel und Utensilien. Hohe Qualität Hochwertige, rostfreie Materialien und sehr robuste Bauweise. Hygienische Eigenreinigung Glatte Oberflächen erleichtern bei Bedarf die Eigenreinigung. Einfache Manövrierbarkeit Fünf drehbare Räder ermöglichen einfaches Manövrieren auf engstem Raum. Sehr gute Ausstattung Inklusive 120 Liter großem Müllsackbehälter und 3 Holzfächern.