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    Trolley Hotel Classic II | Kärcher

    Grauer Kärcher Servierwagen mit drei Holzregalen und Rollen, geeignet für Transportzwecke.

    Trolley Hotel Classic II

    Bestellnummer: 6.999-222.0

    • 15–18 Räume
    • Große Variante mit klappbarem Müllmodul 125 l
    • 5 × drehbare Räder mit 125 mm Durchmesser