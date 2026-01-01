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    Trolley Hotel Classic III | Kärcher

    Grauer Kärcher Reinigungswagen mit drei Holzablagen und Rollen, seitlich einziehbarer Griff.

    Trolley Hotel Classic III

    Bestellnummer: 6.999-223.0

    • 10–12 Räume
    • Kompakte Variante mit klappbarem Müllmodul 125 l
    • 5 × drehbare Räder mit 125 mm Durchmesser