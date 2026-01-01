Trolley Hotel Premium I | Kärcher

Besonders hochwertig konstruiert und selbst bei hoher Zuladung noch mühelos auf engstem Raum manövrierbar: Der Trolley Hotel Premium I überzeugt mit bester Ergonomie, rostfreien Materialien, robuster Bauweise und langer Lebensdauer. Stoßfest, dank 4 drehbarer, 125 Millimeter großer Räder mit Stoßleisten, und sehr gut ausgestattet ist der Hotelwagen perfekt für die Reinigung und Versorgung von 6 bis 8 Räumen geeignet. Aber auch die Eigenreinigung gestaltet sich durch die durchgängig glatten Oberflächen besonders einfach. Serienmäßig mit dabei ist auch ein 120-Liter-Müllsackhalter.

Beste Ergonomie Sehr einfach und rückenschonend im Stehen bedienbar. Komfortabler Zugriff auf Müllbeutel und Utensilien. Hohe Qualität Hochwertige, rostfreie Materialien und sehr robuste, stoßfeste Bauweise. Hygienische Eigenreinigung Glatte Oberflächen erleichtern bei Bedarf die Eigenreinigung. Einfache Manövrierbarkeit Vier drehbare Räder ermöglichen einfaches Manövrieren auf engstem Raum. Sehr gute Ausstattung Inklusive 120 Liter großem Müllsackbehälter.