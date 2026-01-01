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    Trolley Hotel Premium I | Kärcher

    Kärcher Reinigungstrolley mit Rollen, weiß-schwarz, mehrere Ablageflächen, ergonomischer Griff.

    Trolley Hotel Premium I

    Bestellnummer: 6.999-224.0

    • 6–8 Räume
    • Kompakte Variante mit klappbarem Müllmodul 125 l
    • 4 × drehbare Räder mit 125 mm Durchmesser