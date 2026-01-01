10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Trolley Hotel Premium II | Kärcher

    Kärcher Reinigungswagen mit weißen Kunststoffbehältern und schwarzen Abdeckungen, auf vier Rollen, seitlicher Griff.

    Trolley Hotel Premium II

    Bestellnummer: 6.999-225.0

    • 10–12 Räume
    • Mittlere Variante mit klappbarem Müllmodul 125 l
    • 4 × drehbare Räder mit 125 mm Durchmesser