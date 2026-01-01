Trolley Hotel Premium II | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.999-225.0
Programm
PREMIUM
Müllentsorgungskapazität (l)
120
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
46.8
Verpackungsgewicht (kg)
51.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1540 x 640 x 1425
Abmessungen, verpackt (mm)
930 x 540 x 291