Trolley Hotel Premium II | Kärcher

Ausgelegt zur Reinigung und Versorgung von 10 bis zu 12 Räumen, begeistert der Trolley Hotel Premium II mit außergewöhnlich hoher Qualität und Funktionalität. Hochwertige, rostfreie Materialien mit glatter Oberfläche zur einfachen Eigenreinigung bilden die Basis dieses robusten Hotelwagens. Ergänzt wird das stimmige Gesamtkonzept durch beste Ergonomie sowie 4 drehbare Räder, die es der Reinigungskraft einfach machen, den Trolley auch bei hohem Gewicht auf engstem Raum zu manövrieren. Zusätzlich sind die Räder mit Stoßleisten ausgerüstet, sodass der Hotel Premium II auch Stöße unbeschadet übersteht.

Beste Ergonomie Sehr einfach und rückenschonend im Stehen bedienbar. Komfortabler Zugriff auf Müllbeutel und Utensilien. Hohe Qualität Hochwertige, rostfreie Materialien und sehr robuste, stoßfeste Bauweise. Hygienische Eigenreinigung Glatte Oberflächen erleichtern bei Bedarf die Eigenreinigung. Einfache Manövrierbarkeit Vier drehbare Räder ermöglichen einfaches Manövrieren auf engstem Raum. Sehr gute Ausstattung Inklusive 120 Liter großem Müllsackbehälter.