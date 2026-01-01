Trolley Mobile Hospitality Climb | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-028.0
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
8.5
Verpackungsgewicht (kg)
10.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
670 x 470 x 1080
Abmessungen, verpackt (mm)
670 x 470 x 1080