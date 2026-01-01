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    Trolley Mobile Hospitality Climb | Kärcher

    Grauer Rollkoffer mit Teleskopgriff und mehreren Taschen, auf zwei Rädern stehend.

    Trolley Mobile Hospitality Climb

    Bestellnummer: 9.212-028.0

    • 2 Zimmer
    • Kompakte Variante
    • 2 × Gummiaxialräder mit 200 mm Durchmesser