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    Trolley Premium Leinen 200 L | Kärcher

    Grauer Kärcher Reinigungswagen mit vier Rollen und einem großen Stoffbehälter auf einem weißen Hintergrund.

    Trolley Premium Leinen 200 L

    Bestellnummer: 9.212-027.0

    • Hohe Robustheit, kein Durchsickern von Feuchtigkeit
    • Kompakte Variante
    • 4 × Räder mit Stoßschutz, 200-l-Sack