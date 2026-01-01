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    Turbo-Bodendüse mit Parkhaken, DN 35 / 32, Breite 270 mm | Kärcher

    Dunkelgraue Kärcher Staubsaugerbodendüse mit schwenkbarem Hals und silbernem Bedienelement, daneben ein kleiner schwarzer Adapter auf weißem Hintergrund.

    Turbo-Bodendüse mit Parkhaken, DN 35 / 32, Breite 270 mm

    Bestellnummer: 2.860-277.0

    Turbo-Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35/32 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken und Reduktionsmuffe DN 35/32. Breite: 270 mm.
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