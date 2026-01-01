Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Umbausatz Wärmetauscher | Kärcher

    Edelstahlrohr mit Zubehör: Schlauch, Schrauben, Klemmen und Anschlussstücke auf weißem Hintergrund.

    Umbausatz Wärmetauscher

    Bestellnummer: 2.574-011.0

    Umbausatz, um den Standard L2P auf eine höhere Eisproduktion zu bringen. Nach Einbau dieses Umbausatzes produziert das Gerät ca. 50 % mehr Trockeneis.
    Angebot anfordern