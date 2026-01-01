Umbausatz Wärmetauscher | Kärcher

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Bestellnummer: 2.574-011.0Umbausatz, um den Standard L2P auf eine höhere Eisproduktion zu bringen. Nach Einbau dieses Umbausatzes produziert das Gerät ca. 50 % mehr Trockeneis.
Gewicht (kg)
2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
660 x 275 x 175