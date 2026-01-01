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    Umschaltbare Bodendüse, DN 32, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen | Kärcher

    Kärcher Staubsaugerdüse mit gelbem Schalter, schwarzes Design, auf weißem Hintergrund.

    Umschaltbare Bodendüse, DN 32, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen

    Bestellnummer: 6.907-410.0

    Umschaltbare Bodendüse aus Kunststoff mit 280 mm Breite und Nennweite DN 32 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Inklusive praktischen Parkhakens.