Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 270 mm, geeignet für Textil- und Hartflächen | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.906-511.0Umschaltbare Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 und mit 270 mm Breite. Zur Reinigung von Textil- und Hartflächen.
Standardnennweite ( )
35
Menge (Stück)
1
Breite (mm)
270
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm / )
270 x 160 / 75