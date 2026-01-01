Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, Basaltgrau, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen | Kärcher

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Bestellnummer: 2.889-129.0Zur Reinigung von Textil- und Hartflächen: umschaltbare Bodendüse aus basaltgrauem Kunststoff mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.
Standardnennweite ( )
35
Menge (Stück)
1
Breite (mm)
280
Farbe
Grau
Gewicht (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
278 x 260 x 68