Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen | Kärcher

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Bestellnummer: 2.860-278.0Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.
Standardnennweite ( )
35
Menge (Stück)
1
Breite (mm)
280
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5