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    Universal Fleckentferner RM 769 | Kärcher

    Kärcher Universal-Fleckenentferner in weißer Sprühflasche mit schwarzem Sprühkopf und Etikett.

    Universal Fleckentferner RM 769

    Bestellnummer: 6.295-490.0

    Universell einsetzbarer Fleckentferner zur Entfernung nicht wasserlöslicher, stärkerer Verschmutzungen von allen lösungsmittelbeständigen textilen und nicht textilen Oberflächen.