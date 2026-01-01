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    Universal Presse | Kärcher

    Graue Bodenreinigungsmaschine mit Hebel und zwei seitlichen Schutzabdeckungen.

    Universal Presse

    Bestellnummer: 9.212-173.0

    • Backenmopppresse per Hand
    • Effizientes Auswringen, Doppelgriff