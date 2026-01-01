Universal Presse | Kärcher

System mit Universal Presse, geeignet für Laschen-, Taschensystem und Nasswischsystem. Ideal für jede Art von Schmutz und Oberfläche.

Wirksam: Die Presse ist mit einem Mechanismus entworfen, der den Presbacken erlaubt, den Presseboden zu erreichen, keine Einlage nötig Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit. Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen. Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“ Erweiterter Funktions- und Informationsumfang. Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung. Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen. Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Robuste und unempfindliche Komponenten. Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten. Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen Perfekte Absaugung, auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven. Weniger Rutschgefahr und weniger manuelle Nacharbeit. Doppelscheibiger Bürstenkopf D 60 Große und effektive Arbeitsbreite. Gesteigerte Produktivität und schnellere Reinigung. Eco!Flow-System Ermöglicht geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung. Konstant gleichbleibend gute Reinigungsergebnisse, auch in Kurven. Neues integriertes Reinigungsmittel-Dosiersystem „DOSE“ Exakte Reinigungsmitteldosierung. Gleichbleibend gutes Reinigungsergebnis und effiziente Kostenersparnis. Kontaktloser Wechsel von Reinigungsmitteln durch Closed-Loop-System. Tankspülsystem Auto-Rinse Kontaktlose Reinigung des Schmutzwassertanks. Kein Verspritzen. Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill Einfache und schnelle Frischwassertankbefüllung. Zeitersparnis im Reinigungsprozess, kein Überlaufen dank automatischem Stopp. Lithium-Ionen-Batterie mit 80 Ah Leistung Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich. Seltenere Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten.