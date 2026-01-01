Unterbodenstrahlrohr | Kärcher

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Bestellnummer: 4.112-032.0Fahrbar, für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse
Länge (mm)
700
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1