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    Unterbodenstrahlrohr | Kärcher

    Kärcher Rohrreinigungsdüse mit Rad, Edelstahlrohr, graue Kunststoffanschlüsse, auf weißem Hintergrund.

    Unterbodenstrahlrohr

    Bestellnummer: 4.112-032.0

    Fahrbar, für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse