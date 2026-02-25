Unterhaltsreiniger | Kärcher

Der Unterhaltsreiniger ist universell einsetzbar, denn er kann zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen harten und elastischen Böden eingesetzt werden. Dabei löst der Unterhaltsreiniger zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen, ist schaumarm und trocknet schnell. Außerdem kann er sowohl für die maschinelle, als auch für die manuelle Reinigung verwendet werden.