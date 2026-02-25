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    Unterhaltsreiniger | Kärcher

    Unterhaltsreiniger

    Der Unterhaltsreiniger ist universell einsetzbar, denn er kann zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen harten und elastischen Böden eingesetzt werden. Dabei löst der Unterhaltsreiniger zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen, ist schaumarm und trocknet schnell. Außerdem kann er sowohl für die maschinelle, als auch für die manuelle Reinigung verwendet werden.

    Eine Person sitzt auf einer Kehrmaschine und reinigt ein Einkaufszentrum