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    V-Schiene Edelstahl hart 25 cm | Kärcher

    Graue rechteckige Leiste vor weißem Hintergrund.

    V-Schiene Edelstahl hart 25 cm

    Bestellnummer: 3.345-145.0

    • Wischergummi (hart) für wärmere Temperaturen
    • Edelstahlschiene, 25 cm
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