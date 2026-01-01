V-Schiene Edelstahl hart 25 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 3.345-145.0
Material
Edelstahl
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Länge (mm)
250
Abmessungen, verpackt (mm)
250 x 2 x 20
Anwendungsgebiete