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    V-Schiene Edelstahl hart 35 cm | Kärcher

    Graue, längliche Stange mit abgerundeten Kanten auf weißem Hintergrund.

    V-Schiene Edelstahl hart 35 cm

    Bestellnummer: 3.345-146.0

    • Wischergummi (hart) für wärmere Temperaturen
    • Edelstahlschiene, 35 cm
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